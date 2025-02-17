Мінімальна зарплата в Україні: наскільки разів менша, ніж в Європі

Наразі мінімальна заробітна плата в Україні залишається на рівні 8 000 гривень на місяць, що відповідає погодинній ставці 48 гривень. У нашій державі мінімальна зарплата складає близько 30–35% від середньої, тоді як у країнах ЄС цей показник сягає 40–50%

Якою є мінімальна зарплата

Цей розмір був встановлений Законом України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" і діє з 1 січня 2025 року. Детальніше про рівень оплати в Україні станом на лютий 2025 року, розповідає 24 Канал.

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Рішення про незмінність мінімальної зарплати у 2025 році пов'язане з економічними викликами, зокрема, обмеженими бюджетними ресурсами та необхідністю спрямування значних коштів на оборонну сферу.

Крім того, відповідно до Бюджетної декларації на 2025 – 2027 роки, планується зберегти цей рівень мінімальної заробітної плати до 2027 року.

Довідково. Мінімальна зарплата – це базовий рівень доходу, який впливає на життя мільйонів українців. Вона формує основу для визначення соціальних виплат, податкових ставок і навіть впливає на рівень споживання в країні.

Вплив на соціальні та економічні фактори

Розмір мінімальної заробітної плати безпосередньо впливає на низку соціальних та економічних показників:

Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) – мінімальний щомісячний внесок становить 1 760 гривень (22% від мінімальної зарплати). Максимальна база нарахування ЄСВ складає 160 000 гривень (20-кратний розмір мінімальної зарплати).

– мінімальний щомісячний внесок становить 1 760 гривень (22% від мінімальної зарплати). Максимальна база нарахування ЄСВ складає 160 000 гривень (20-кратний розмір мінімальної зарплати). Лікарняні та декретні виплати – сума на місяць не повинна перевищувати максимальної величини бази нарахування ЄСВ.

– сума на місяць не повинна перевищувати максимальної величини бази нарахування ЄСВ. Посадові оклади та трудові штрафи – визначаються на основі мінімальної зарплати. Наприклад, штраф за допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору складає 80 000 гривень (10 мінімальних зарплат).

Зауважте. Прожитковий мінімум для працездатних осіб у 2025 році залишається на рівні 3 028 гривень. Цей показник використовується для оцінки рівня життя, визначення розмірів соціальної допомоги, стипендій та інших виплат.

Мінімальна зарплата в Європі

У нашій державі мінімальна зарплата складає близько 30–35% від середньої, тоді як у країнах ЄС цей показник сягає 40–50%

Найнижча мінімальна заробітна плата в Європі в Україні і Молдові. Натомість найвищі мінімальні заробітні плати діють у Люксембурзі, Ірландії та Нідерландах.

Країнами з найнижчою мінімальною заробітною платою в Європі є:

Україна – 182,12 євро, або 7 800 гривень;

Молдова – 284,82 євро, або 12 200 гривень;

Албанія – 407,54 євро, або 17 500 гривень;

Болгарія – 550,67 євро, або 23 600 гривень.

Найвищу мінімальну заробітну плату в Європі цього року отримують у: