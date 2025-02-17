Мінімальна зарплата в Україні: наскільки разів менша, ніж в Європі
- Мінімальна зарплата в Україні у 2025 році становить 8 000 гривень на місяць, з погодинною ставкою 48 гривень, і цей рівень планується зберегти до 2027 року.
- Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) мінімальний щомісячний внесок становить 1 760 гривень, а максимальна база нарахування ЄСВ складає 160 000 гривень.
- Прожитковий мінімум для працездатних осіб у 2025 році залишається на рівні 3 028 гривень, використовується для визначення соціальної допомоги та інших виплат.
Наразі мінімальна заробітна плата в Україні залишається на рівні 8 000 гривень на місяць, що відповідає погодинній ставці 48 гривень. У нашій державі мінімальна зарплата складає близько 30–35% від середньої, тоді як у країнах ЄС цей показник сягає 40–50%
Якою є мінімальна зарплата
Цей розмір був встановлений Законом України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" і діє з 1 січня 2025 року. Детальніше про рівень оплати в Україні станом на лютий 2025 року, розповідає 24 Канал.
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Рішення про незмінність мінімальної зарплати у 2025 році пов'язане з економічними викликами, зокрема, обмеженими бюджетними ресурсами та необхідністю спрямування значних коштів на оборонну сферу.
Крім того, відповідно до Бюджетної декларації на 2025 – 2027 роки, планується зберегти цей рівень мінімальної заробітної плати до 2027 року.
Довідково. Мінімальна зарплата – це базовий рівень доходу, який впливає на життя мільйонів українців. Вона формує основу для визначення соціальних виплат, податкових ставок і навіть впливає на рівень споживання в країні.
Вплив на соціальні та економічні фактори
Розмір мінімальної заробітної плати безпосередньо впливає на низку соціальних та економічних показників:
- Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) – мінімальний щомісячний внесок становить 1 760 гривень (22% від мінімальної зарплати). Максимальна база нарахування ЄСВ складає 160 000 гривень (20-кратний розмір мінімальної зарплати).
- Лікарняні та декретні виплати – сума на місяць не повинна перевищувати максимальної величини бази нарахування ЄСВ.
- Посадові оклади та трудові штрафи – визначаються на основі мінімальної зарплати. Наприклад, штраф за допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору складає 80 000 гривень (10 мінімальних зарплат).
Зауважте. Прожитковий мінімум для працездатних осіб у 2025 році залишається на рівні 3 028 гривень. Цей показник використовується для оцінки рівня життя, визначення розмірів соціальної допомоги, стипендій та інших виплат.
Мінімальна зарплата в Європі
У нашій державі мінімальна зарплата складає близько 30–35% від середньої, тоді як у країнах ЄС цей показник сягає 40–50%
Найнижча мінімальна заробітна плата в Європі в Україні і Молдові. Натомість найвищі мінімальні заробітні плати діють у Люксембурзі, Ірландії та Нідерландах.
Країнами з найнижчою мінімальною заробітною платою в Європі є:
- Україна – 182,12 євро, або 7 800 гривень;
- Молдова – 284,82 євро, або 12 200 гривень;
- Албанія – 407,54 євро, або 17 500 гривень;
- Болгарія – 550,67 євро, або 23 600 гривень.
Найвищу мінімальну заробітну плату в Європі цього року отримують у:
- Люксембурзі – 2637,79 євро, або 113 000 гривень;
- Ірландії – 2281,50 євро, або 98 000 гривень;
- Нідерландах – 2193,36 євро, або 94 000 гривень;
- Німеччині – 2161,00 євро, або 92 500 гривень;
- Бельгії – 2070,48 євро, або 88 500 гривень.