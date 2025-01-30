Де найбільше нових компаній

Найбільше нових компаній було зареєстровано в Києві – 9200, у Дніпропетровській області – 2200 та у Львівській – 2100. Про це свідчать результати дослідження YC.Market, інформує 24 Канал.

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Серед галузей найбільш динамічно розвивалося машинобудування, де приріст нових компаній у 2024 році склав понад 34% (1022 компанії порівняно з 670 у 2023 році).



Де найбільше відкрито компаній / Інфографіка YC.Market

Попри значну кількість закриттів IT-ФОПів, кількість нових технологічних компаній в Україні зросла на 6,6%, досягнувши 1714.

Тенденції на ринку

Позитивна динаміка також спостерігається у таких сферах, як телекомунікації, електроенергетика, електроніка та обладнання. Водночас у 2024 році спостерігається спад приросту нових компаній у таких секторах, як оптова торгівля, транспорт і логістика.

Популярні галузі / Інфографіка YC.Market

Загалом, в Україні було призупинено діяльність майже 3300 компаній. Найбільше закриттів зафіксовано в Києві – 528, у Дніпропетровській області – 395, в Одеській – 282, у Львівській – 239 та в Харківській – 201.

Області, де найчастіше закривали компанії / Інфографіка YC.Market

Інтенсивність ліквідації підприємств зросла найбільше в Дніпропетровській, Харківській та Полтавській областях.