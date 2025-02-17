Какова минимальная зарплата
Этот размер был установлен Законом Украины "О Государственном бюджете Украины на 2025 год" и действует с 1 января 2025 года. Подробнее об уровне оплаты в Украине по состоянию на февраль 2025 года, рассказывает 24 Канал.
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Решение о неизменности минимальной зарплаты в 2025 году связано с экономическими вызовами, в частности, ограниченными бюджетными ресурсами и необходимостью направления значительных средств на оборонную сферу.
Кроме того, соответствии с Бюджетной декларацией на 2025 – 2027 годы, планируется сохранить этот уровень минимальной заработной платы до 2027 года.
Справочно. Минимальная зарплата – это базовый уровень дохода, который влияет на жизнь миллионов украинцев. Она формирует основу для определения социальных выплат, налоговых ставок и даже влияет на уровень потребления в стране.
Влияние на социальные и экономические факторы
Размер минимальной заработной платы непосредственно влияет на ряд социальных и экономических показателей:
- Единый социальный взнос (ЕСВ) – минимальный ежемесячный взнос составляет 1 760 гривен (22% от минимальной зарплаты). Максимальная база начисления ЕСВ составляет 160 000 гривен (20-кратный размер минимальной зарплаты).
- Больничные и декретные выплаты – сумма в месяц не должна превышать максимальной величины базы начисления ЕСВ.
- Должностные оклады и трудовые штрафы – определяются на основе минимальной зарплаты. Например, штраф за допуск работника к работе без оформления трудового договора составляет 80 000 гривен (10 минимальных зарплат).
Заметьте. Прожиточный минимум для трудоспособных лиц в 2025 году остается на уровне 3 028 гривен. Этот показатель используется для оценки уровня жизни, определения размеров социальной помощи, стипендий и других выплат.
Минимальная зарплата в Европе
В нашем государстве минимальная зарплата составляет около 30–35% от средней, тогда как в странах ЕС этот показатель достигает 40–50%
Самая низкая минимальная заработная плата в Европе в Украине и Молдове. Зато самые высокие минимальные заработные платы действуют в Люксембурге, Ирландии и Нидерландах.
Странами с самой низкой минимальной заработной платой в Европе являются:
- Украина – 182,12 евро, или 7 800 гривен;
- Молдова – 284,82 евро, или 12 200 гривен;
- Албания – 407,54 евро, или 17 500 гривен;
- Болгария – 550,67 евро, или 23 600 гривен.
Самую высокую минимальную заработную плату в Европе в этом году получают в:
- Люксембурге – 2637,79 евро, или 113 000 гривен;
- Ирландии – 2281,50 евро, или 98 000 гривен;
- Нидерландах – 2193,36 евро, или 94 000 гривен;
- Германии – 2161,00 евро, или 92 500 гривен;
- Бельгии – 2070,48 евро, или 88 500 гривен.