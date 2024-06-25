Аж припинили прийом заявок: яка робота у Києві спричинила шалений ажіотаж

Нещодавно Київський метрополітен страждав від недостатньої кваліфікованих працівників. Цієї проблеми як мінімум з однією професією вже точно не буде.

Неочікувана популярність професії машиніста

Київський метрополітен оголосив про 30 місць на курси машиністів і машиністок. Прийом заявок повинен був тривати до 19 серпня, але все пішло не за планом.

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Втім, менш ніж за тиждень понад 450 кандидатів на посаду машиніста або машиністки подали свої заявки. Через такий ажіотаж навіть довелося закривати прийом заявок.

Наразі прийом заяв на курси машиністів і машиністок призупинений. Фахівці з кадрової роботи комунального підприємства розпочали опрацювання анкет,

– подвідомили у КМДА.

Скільки буде тривати навчання

Ті слухачі, які пройдуть конкурс, розпочнуть навчання 2 вересня. Воно буде тривати 26 – 28 тижнів, після чого слухачі зможуть отримати роботу в метро.

Раніше Київський метрополітен був змушений збільшити інтервали руху поїздів на 45 – 60 секунд абсолютно на всіх лініях "підземки". Причина – гостра нестача машиністів і електромеханіків.