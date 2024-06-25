Неожиданная популярность профессии машиниста

Киевский метрополитен объявил о 30 местах на курсы машинистов и машинисток. Прием заявок должен был длиться до 19 августа, но все пошло не по плану.

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Впрочем, менее чем за неделю более 450 кандидатов на должность машиниста или машинистки подали свои заявки. Из-за такого ажиотажа даже пришлось закрывать прием заявок.

Сейчас прием заявлений на курсы машинистов и машинисток приостановлен. Специалисты по кадровой работе коммунального предприятия начали обработку анкет,

– сообщили в КГГА.

Сколько будет длиться обучение

Те слушатели, которые пройдут конкурс, начнут обучение 2 сентября. Оно будет длиться 26 – 28 недель, после чего слушатели смогут получить работу в метро.

Ранее Киевский метрополитен был вынужден увеличить интервалы движения поездов на 45 – 60 секунд абсолютно на всех линиях "подземки". Причина – острая нехватка машинистов и электромехаников.