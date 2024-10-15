Зарплати в Києві у 2024 році: скільки в середньому отримують жителі столиці

У 2024 році середня зарплата в Києві демонструє зростання, що відображає економічну активність у столиці. При цьому, жителі Києва отримують заробітну плату, вищу за середні показники по країні.

Яка середня зарплата в Києві

На основі даних Work.ua, середня зарплата в Києві становить 25 тисяч гривень за повної зайнятості та стандартного робочого дня. Однак залежно від посади вона варіюється: нижня межа – 17 700 гривень, а верхня – 34 000 гривень.

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Згідно з дослідженнями сайту, середня зарплата в Україні зросла на 30% або на 4,5 тисячі гривень з 2022 до 2024 року. Таким чином, Київ продовжує залишатися містом з найвищими зарплатами в Україні.

Зверніть увагу! Повномасштабне вторгнення Росії в Україну суттєво вплинуло на рівень заробітної плати. Майже рік показник залишався незмінним, але з січня 2023 року вона почала зростати.

Відповідно, середня зарплата в різних сферах діяльності в Києві:

IT, комп'ютери, інтернет – 23 361 гривня;

– 23 361 гривня; Адміністрація, середнє керівництво – 23 018 гривень;

– 23 018 гривень; ЗМІ, видавництво, поліграфія – 21 188 гривень;

– 21 188 гривень; Управління персоналом, HR – 23 642 гривень;

– 23 642 гривень; Фінанси, банк – 22 229 гривень;

– 22 229 гривень; Освіта, наука – 17 576 гривень;

– 17 576 гривень; Роздрібна торгівля – 19 517 гривень;

– 19 517 гривень; Маркетинг, реклама, PR – 21 845 гривень;

– 21 845 гривень; Медицина, фармацевтика – 21 695 гривень;

– 21 695 гривень; Сфера обслуговування – 21 108 гривень;

– 21 108 гривень; Телекомунікації та зв’язок – 24 046 гривень;

– 24 046 гривень; Топменеджмент, вище керівництво – 32 407 гривень;

– 32 407 гривень; Транспорт, автобізнес – 26 157 гривень;

– 26 157 гривень; Секретаріат, діловодство – 19 553 гривень;

– 19 553 гривень; Сільське господарство, агробізнес – 21 133 гривень;

– 21 133 гривень; Готельно-ресторанний бізнес, туризм – 22 145 гривень;

– 22 145 гривень; Робочі спеціальності, виробництво – 22 739 гривень;

– 22 739 гривень; Інші сфери – 21 417 гривень.

Цікаво! Ринок праці у 2024 році відновився на 93% з початку війни.