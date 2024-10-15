Зарплати в Києві у 2024 році: скільки в середньому отримують жителі столиці
Джерело:Work.ua
У 2024 році середня зарплата в Києві демонструє зростання, що відображає економічну активність у столиці. При цьому, жителі Києва отримують заробітну плату, вищу за середні показники по країні.
Яка середня зарплата в Києві
На основі даних Work.ua, середня зарплата в Києві становить 25 тисяч гривень за повної зайнятості та стандартного робочого дня. Однак залежно від посади вона варіюється: нижня межа – 17 700 гривень, а верхня – 34 000 гривень.
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Згідно з дослідженнями сайту, середня зарплата в Україні зросла на 30% або на 4,5 тисячі гривень з 2022 до 2024 року. Таким чином, Київ продовжує залишатися містом з найвищими зарплатами в Україні.
Зверніть увагу! Повномасштабне вторгнення Росії в Україну суттєво вплинуло на рівень заробітної плати. Майже рік показник залишався незмінним, але з січня 2023 року вона почала зростати.
Відповідно, середня зарплата в різних сферах діяльності в Києві:
- IT, комп'ютери, інтернет – 23 361 гривня;
- Адміністрація, середнє керівництво – 23 018 гривень;
- ЗМІ, видавництво, поліграфія – 21 188 гривень;
- Управління персоналом, HR – 23 642 гривень;
- Фінанси, банк – 22 229 гривень;
- Освіта, наука – 17 576 гривень;
- Роздрібна торгівля – 19 517 гривень;
- Маркетинг, реклама, PR – 21 845 гривень;
- Медицина, фармацевтика – 21 695 гривень;
- Сфера обслуговування – 21 108 гривень;
- Телекомунікації та зв’язок – 24 046 гривень;
- Топменеджмент, вище керівництво – 32 407 гривень;
- Транспорт, автобізнес – 26 157 гривень;
- Секретаріат, діловодство – 19 553 гривень;
- Сільське господарство, агробізнес – 21 133 гривень;
- Готельно-ресторанний бізнес, туризм – 22 145 гривень;
- Робочі спеціальності, виробництво – 22 739 гривень;
- Інші сфери – 21 417 гривень.
Цікаво! Ринок праці у 2024 році відновився на 93% з початку війни.