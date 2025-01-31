Зарплати в Україні: як зростали у 2024 році та чого чекати у 2025-2027 роках

Згідно зі звітом Національного банку України (НБУ), дефіцит кадрів сприяв зростанню рівня заробітної плати протягом 2024 року, хоча темпи підвищення поступово сповільнювалися.

Як змінювалися зарплати у 2024 році

Зростання зарплат залишається стабільним, хоча поступово сповільнюється через економічні фактори, включаючи інфляцію та зміну ситуації на ринку праці. Як змінювались зарплати українців, розповідає 24 Канал з посиланням на звіт НБУ.

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У III кварталі 2024 року реальні зарплати перевищили довоєнні показники у більшості галузей, зрісши на 14,2%.

У IV кварталі темпи зростання сповільнилися через підвищення інфляції та зменшення дефіциту робочої сили, хоча він все ще залишається вищим, ніж до початку війни.

Оновлений прогноз НБУ

За даними НБУ, середня номінальна зарплата в Україні у 2023 році зросла на 17,4%, а реальна (з урахуванням інфляції) на 3,7%.

За оцінкою НБУ, у 2024 році номінальна зарплата зросла на 22%, реальна – на 14,4%.

НБУ очікує, що у 2025 році зростання номінальної зарплати становитиме на 16,7% (попередній прогноз – 16,0%), реальної – на 3,8% (6,5%).

Зауважте. Середня зарплата у 2025 році становитиме 24,8 тисяч гривень.

Також в НБУ прогнозують, що у 2026 році номінальна зарплата зросте на 10,6%, реальна – на 4,2%. У 2027 році номінальна зарплата зросте на 8,0%, реальна – на 3,0%.