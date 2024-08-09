Скільки коштує підписка на Megogo: зростання вартості у серпні

Багато сервісів надає своїм користувачам певні функції за додаткову оплату. Аби мати ці можливості постійно, можна оформити підписку.

Які тарифи доступні у Megogo

Вартість тарифу у Megogo залежить від того, який функціонал потрібен користувачу. До того ж сервіс надає пробний період за зниженою ціною, щоб клієнт міг краще зрозуміти переваги сервісу.

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Які види підписки доступні зараз:

Національне ТБ

Зараз діє знижка і вона коштує 49 гривень на місяць. Звичайна ціна – 99 гривень на місяць.

Користувачі будуть доступні такі опції:

175 телеканалів;

більш як 8 тисяч фільмів;

знижка 10% на прем'єри;

колекція фільмів, серіалів і мультфільмів у якості Full HD та без реклами.

Також особа може вільно дивитися канали різного роду: національні, фільмові.

Легка

Зі знижкою її вартість – 99 гривень на місяць. Звичайна ціна – 129 гривень на місяць.

Доступні опції:

305 телеканалів;

понад 12 тисяч фільмів;

знижка 10% на прем'єри;

колекція фільмів, серіалів і мультфільмів у Full HD якості та без реклами.

Формат каналів, які доступні таким користувачам: національні, фільмові, спортивні, пізнавальні.

Оптимальна

Зараз така підписка коштує 109 гривень на місяць. Ціна без знижки – 199 гривень на місяць.

Опції для користувачів такі:

395 телеканалів;

понад 14 тисяч фільмів;

преміальний контент, випущений студіями Disney, Sony та Lionsgate

знижка 10% на прем'єри;

колекція фільмів, серіалів і мультфільмів у Full HD якості та без реклами.

Користувачам, які обирають цей тариф доступні преміальні дорослі та преміальні дитячі канали, а також національні, фільмові, спортивні, пізнавальні.

Максимальна

Цей тариф зараз – 184 гривні на місяць. Без знижки він коштує – 369 гривень на місяць.

З 19.08 вартість цього тарифу зросте до 399 гривень на місяць.

Користувачі матимуть такий функціонал:

425 телеканалів;

понад 19 тисяч фільмів;

преміальний контент, випущений студіями Disney, Sony та Lionsgate

знижка 10% на прем'єри;

колекція фільмів, серіалів і мультфільмів у Full HD якості та без реклами;

найтоповіші серіали НВО, такі як "Гра престолів".

У цьому тарифі користувачам доступні преміальні дорослі канали, преміальні дитячі, національні, фільмові, спортивні, пізнавальні.

Також Megogo надає користувачу різний пільговий період, залежно від тарифу:

підписка "Легка" – перші 14 днів за 1 гривню;

підписка "Оптимальна" – перші 14 днів за 1 гривню;

підписка "Максимальна" – перші 7 днів за 29 гривень.

Акція діє в додатках MEGOGO для Smart TV (окрім Android TV, Apple TV), на сайті megogo.net з 02.08.2021 року по 31.01.2025 року,

– уточнює сервіс.

У всіх тарифах користувачу буде доступна 1 тисяча аудіокнигу мобільному додатку.