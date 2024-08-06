Скільки може заробляти перша жінка-президент США

Нинішня кандидатка від Демократичної партії США на посаду президента країни, Камала Гарріс, отримала зарплатню на рівні 218 тисяч доларів за минулий рік як віцепрезидентка. Якщо Гарріс виграє цьогорічні вибори, тоді її оклад сягатиме понад 400 тисяч доларів щороку.

Скільки заробляє Камала Гарріс

У своїй податковій декларації за минулий рік кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс вказала суму доходу на посаді віцепрезидента на рівні 218 тисяч доларів.

Читайте також Кількість жінок в українському бізнесі зростає, – міністерка економіки Свириденко

Крім того, Гарріс отримала ще й 500 тисяч доларів авансу за книги, які були опубліковані нею до вступу на посаду.

Водночас загальний капітал американської віцепрезидентки складає 8 мільйонів доларів. Це переважно через те, що у неї та її чоловіка є будинок у Каліфорнії, який був куплений у 2012 році за 1 мільйон доларів, а зараз оцінюється в 4,4 мільйона доларів.

На банківському ощадному рахунку Гарріс зберігається від 250 до 500 тисяч доларів, повідомляють в Forbes.

Схожа сума й на пенсійному рахунку. Водночас як держслужбовцеві, їй забезпечена федеральна пенсія у розмірі 1 мільйона доларів на рік.

Який буде дохід Гарріс, якщо вона виграє вибори

Така сума у понад 27 разів більша, ніж зарплата президента України Володимира Зеленського.

Якщо Камала Гарріс переможе на президентських виборах, тоді її оклад значно збільшиться.