Скільки заробляє Камала Гарріс

У своїй податковій декларації за минулий рік кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс вказала суму доходу на посаді віцепрезидента на рівні 218 тисяч доларів.

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Цікаво! Така сума у понад 27 разів більша, ніж зарплата президента України Володимира Зеленського.

Крім того, Гарріс отримала ще й 500 тисяч доларів авансу за книги, які були опубліковані нею до вступу на посаду.

Водночас загальний капітал американської віцепрезидентки складає 8 мільйонів доларів. Це переважно через те, що у неї та її чоловіка є будинок у Каліфорнії, який був куплений у 2012 році за 1 мільйон доларів, а зараз оцінюється в 4,4 мільйона доларів.

На банківському ощадному рахунку Гарріс зберігається від 250 до 500 тисяч доларів, повідомляють в Forbes.

Схожа сума й на пенсійному рахунку. Водночас як держслужбовцеві, їй забезпечена федеральна пенсія у розмірі 1 мільйона доларів на рік.

Який буде дохід Гарріс, якщо вона виграє вибори

Якщо Камала Гарріс переможе на президентських виборах, тоді її оклад значно збільшиться.