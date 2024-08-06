Скільки заробляє Камала Гарріс
У своїй податковій декларації за минулий рік кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс вказала суму доходу на посаді віцепрезидента на рівні 218 тисяч доларів.
Читайте також Кількість жінок в українському бізнесі зростає, – міністерка економіки Свириденко
- Крім того, Гарріс отримала ще й 500 тисяч доларів авансу за книги, які були опубліковані нею до вступу на посаду.
- Водночас загальний капітал американської віцепрезидентки складає 8 мільйонів доларів. Це переважно через те, що у неї та її чоловіка є будинок у Каліфорнії, який був куплений у 2012 році за 1 мільйон доларів, а зараз оцінюється в 4,4 мільйона доларів.
- На банківському ощадному рахунку Гарріс зберігається від 250 до 500 тисяч доларів, повідомляють в Forbes.
- Схожа сума й на пенсійному рахунку. Водночас як держслужбовцеві, їй забезпечена федеральна пенсія у розмірі 1 мільйона доларів на рік.
Який буде дохід Гарріс, якщо вона виграє вибори
Якщо Камала Гарріс переможе на президентських виборах, тоді її оклад значно збільшиться.
- Зарплату президента США зафіксовано у Кодексі США у розмірі 400 тисяч доларів на рік. Крім того, ще 50 тисяч доларів допомоги – ці гроші призначені для покриття витрат, пов'язаних із виконанням президентських обов'язків.
- Окремо від цього президенту виділяють неоподатковувану суму в 100 тисяч доларів на подорожі та 19 тисяч щороку на розваги.