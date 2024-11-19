Куди будуть спрямовані кошти від продажу майна Медведчука

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило про пошук реалізатора частини майна Медведчука. Відбір буде проведено на конкурсній основі.

Яке майно Медведчука планують продавати

Під реалізацію потраплять ювелірні вироби та антикваріат, що належали колишньому нардепу і зраднику України Віктору Медведчуку, повідомляє 24 Канал з посиланням на Олену Думу.

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Олена Дума Голова агентства з розшуку та менеджменту активів Серед виставленого майна на реалізацію більша частина – вироби таких іменитих ювелірних будинків як "Faberge" та "Cartier".

Яке саме майно будуть продавати:

статуетки;

монети (які мають історичну цінність);

коштовності від світових брендів;

ікони;

годинники тощо.

Звичайно ж не обійшлося без радянських червоних зірок і гербу держави-агресора. Впевнена, що нові власники придумають, що з цим зробити,

– зауважила Дума.

Коли організатора торгів оберуть, відбудеться незалежна оцінка активів. Далі продаж майна здійснюватиметься через систему "Prozorro.sale".

Гроші від реалізації речей Медведчука будуть використані для:

підтримки української економіки;

підвищення обороноздатності країни.

Зверніть увагу! Подавати документи для участі у конкурсі можна до 5 грудня 2024 року.