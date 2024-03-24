"Бабуся вгадала з акціями": сім'я топчиновника придбала майна на 70 мільйонів

Журналісти програми "Схеми" провели розслідування щодо очільника Антимонопольного комітету Павла Кириленка. Вони підозрюють, що сім'я чиновника має чимало коштів невідомого походження.

Що розвідали журналісти

Павло Кириленко прийшов на посаду очільника Антимонопольного комітету з крісла голови Донецької ОВА. Як стало відомо журналістам "Схем", поки чиновник очолював Донеччину, його сім'я активно купувала майно як в області, так і в столиці.

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Загальна ринкова вартість майна, яким володіє родина Павла Кириленка – 70 мільйонів гривень. Тут є квартири, ділянки, офіси, будинок, машини та паркомісця. Впродовж тривалого часу його родичі не займалися бізнесом та не декларували доходи, які дозволяли усе це придбати. Сам посадовець також у декларації не вказує частину майна, яким активно користується.

Будинок біля Києва перед повномасштабною війною тесть Кириленка придбав за 4 мільйони гривень. Це аж на 6 мільйонів гривень менше, аніж вказано у початковому оголошенні. Причину такої "знижки" чиновник не пояснив, лише зазначив, що "якщо придбали за такою ціною – значить, за нею продавали".

Кириленко переконує, що майно – справа рук родичів / Фото "Схеми"

Під час війни сім'я Кириленка придбала дві квартири в Ужгороді, де він раніше був очільником прокуратури Ужгородського гарнізону. Вона розташована у найбільш "люксовому" будинку міста. За документами вартість склала 800 тисяч і 640 тисяч гривень, хоча реальна вартість повинна бути 7 та 6 мільйонів гривень. Згодом тут було придбано ще дві квартири за такою ж "знижкою", яка, ймовірно, є просто шляхом ухилення від податків.

Власницею квартири в Києві та іншого майна часто записана Альбіна Віннікова – бабуся дружини Кириленка з Горлівки. Вона часто купує нерухомість, яку потім дарує для доньки.

Як усе пояснює сам Кириленко

За словами очільника антимонопольного комітету, Альбіна Віннікова змогла вдало реалізувати акції "Стиролу", що дало їй хороший стартовий капітал. Потім гроші "не лежали, а працювали", завдяки чому кількість майна продовжувала збільшуватися.

Цікаво, що по документах Віннікова ніколи не працювала підприємцем та багато років отримувала лише соціальні нарахування. Її чоловік раніше працював інспектором ДАІ і також не вів підприємницької діяльності.

Якщо будуть питання, я буду на них відповідати. Будуть питання до родичів – я впевнений, вони нададуть адекватну відповідь з цього приводу,

– сказав Кириленко.

Чи загрожує Кириленку відповідальність

Як розповіли юристи, за неправдиві дані у декларації може бути як кримінальна відповідальність, так і адміністративний штраф на мільйони гривень. У випадку доведення, що ці кошти були отримані незаконно, чиновник може опинитися за ґратами.

Також у випадку доведення винуватості існує ймовірність конфіскації майна. Однак це можливо лише в тому випадку, якщо сім'я чиновника не зможе пояснити правоохоронцям, які поки що не проявляли до Кириленка та його рідних жодної уваги, походження коштів, за які придбали стільки майна.