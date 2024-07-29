Чому сонячні панелі та генератори можуть подешевшати у липні

У липні може подешевшати деяке обладнання. Це пов'язано з набуттям чинності нового Закону.

Чому дешевшає ця техніка

Відповідно до нового Закону, на період дії воєнного стану в Україні скасовується мито на покупку товарів, що необхідні для забезпечення енергетичної безпеки країни. Включно з тими, які потрапляють на українську територію через міжнародні та експрес-відправлення.

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З 00:00 год. 27 липня, набирають чинності Закони України № 3853-IX та №3854-IX від 16.07.2024, які передбачають застосування звільнення від сплати митних платежів при ввезенні окремих видів товарів,

– йдеться у повідомленні служби.

Від сплати за мито та ПДВ при ввезенні в Україну звільняються:

акумулятори (крім тих, які мають малу потужність);

обладнання для електрогенерації;

обладнання, що потрібне для здійснення вітро- та сонячної генерації.

Пільги також поширюються на обладнання, яке важливе для оборони. Йдеться, зокрема, про засоби радіоелектронної боротьби та деякі тактичні навушники.