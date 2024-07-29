Нова платформа для комунікації

Мінекономіки запустило платформу "Пульс", яка наразі працює у тестовому режимі. Вона дозволяє підприємцям поскаржитися на державний орган або навіть конкретного працівника, який блокує його роботу.

Читайте також Мережа успішно працює: акціонери Eva отримають дивіденди на 148,5 мільйонів гривень

Завдяки цьому інструменту можна буде побачити об’єктивну вимірювальну картину якості держпослуг і ефективніше та швидше реагувати на проблеми підприємців. У планах інтегрувати "Пульс" до більшості державних послуг, щоб була можливість надати миттєву оцінку більшості державних сервісів,

– заявила міністерка економіки Юлія Свириденко.

На платформі можна залишати не лише скарги, а й схвальні відгуки. Це дозволить держорганам краще зрозуміти позитивний досвід підприємців та масштабувати його на загальнодержавному рівні.

Що про це думає бізнес

Створення цього інструмента запропонувала Рада з питань підтримки підприємництва. Член Ради та засновник Netpeak Group Артем Бородатюк впевнений, що це важлива точка комунікації між державою та бізнесом.

Ця та інші пропозиції, які ми презентували, сформувалися у пошуку можливостей не доводити підприємців до точки кипіння. Головна наша мета – зупинити тиск на бізнес,

– сказав він.

В ідеалі "Пульс" повинен виконати роль Customer Satisfaction Score – метрики, за допомогою якої бізнес визначає рівень задоволення клієнтів.