Новая платформа для коммуникации

Минэкономики запустило платформу "Пульс", которая сейчас работает в тестовом режиме. Она позволяет предпринимателям пожаловаться на государственный орган или даже конкретного работника, который блокирует его работу.

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Благодаря этому инструменту можно будет увидеть объективную измерительную картину качества госуслуг и эффективнее и быстрее реагировать на проблемы предпринимателей. В планах интегрировать "Пульс" к большинству государственных услуг, чтобы была возможность предоставить мгновенную оценку большинства государственных сервисов,

– заявила министр экономики Юлия Свириденко.

На платформе можно оставлять не только жалобы, но и положительные отзывы. Это позволит госорганам лучше понять положительный опыт предпринимателей и масштабировать его на общегосударственном уровне.

Что об этом думает бизнес

Создание этого инструмента предложил Совет по вопросам поддержки предпринимательства. Член Совета и основатель Netpeak Group Артем Бородатюк уверен, что это важная точка коммуникации между государством и бизнесом.

Это и другие предложения, которые мы представили, сформировались в поиске возможностей не доводить предпринимателей до точки кипения. Главная наша цель – остановить давление на бизнес,

– сказал он.

В идеале "Пульс" должен выполнить роль Customer Satisfaction Score – метрики, с помощью которой бизнес определяет уровень удовлетворения клиентов.