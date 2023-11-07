Київстар, lifecell та заводи "мінералки" на мільярди: які активи конфіскували у Фрідмана

Російський олігарх Міхаіл Фрідман, який є наближеним до Кремля, мав в Україні дуже багато активів. Україна конфіскувала бізнес друга Путіна, який приносив йому десятки мільярдів гривень щороку.

Конфіскація активів російського олігарха

Російські олігархи Міхаіл Фрідман, Пьотр Авен та Андрєй Косогов володіли багатьма активами на території України, які приносили їм мільярдні доходи. Аналітики платформи великих даних VKURSI з'ясували, які активи Фрідмана вже вдалося арештувати Україні, передає 24 Канал.

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Загалом український суд арештував понад 10 активів Міхаіла Фрідмана, загальна вартість яких становить понад 17 мільярдів гривень. Варто також зазначити, що бізнес російського олігарха в Україні був доволі успішним, адже лише у 2022 році приніс другу Путіна доходи на понад 37 мільярдів гривень.

Україна конфіскувала у Фрідмана мільярдні активи / Фото VKURSI

Мобільні оператори

Чи не найпопулярніші активи олігарха – мобільні оператори "Київстар" та lifecell, а "Пейселл", через який здійснювалося поповнення рахунків абонентів lifecell, та компанія "Укртауер", яка встановлювала вишки мобільного зв'язку.

Важливо! Оскільки Фрідман перебуває під санкціями, то його присутність навіть у міжнародному бізнесі загрожує замороженням активів. Відтак, росіянин намагається діяти через підставних осіб та подекуди навіть офіційно "вийшов" із бізнесу.

Фрідман просив ЄС знати з нього санкції та навіть пригадав, що є уродженцем України. Втім, коли впіймав облизня та повернувся у Росію, то навіть почав робити "сміливі" заяви, які йдуть врозріз із його висловлюваннями у період, коли зняття санкцій ще було можливим.

Усі компанії продовжують працювати у штатному режимі. Офіційно вони повідомили, що Фрідман вийшов з бізнесу та не є кінцевим бенефіціаром компаній. Втім, за даними СБУ, підсанкційні російські олігархи через свою компанію LetterOne, яка має частку чи не у всіх "зв'язкових" бізнесах Фрідмана, намагаються залишити свій вплив та знайти шлях отримувати прибутки.

Фінансовий ринок та страхування

Доволі суттєвий вплив Фрідману вдалося здобути на фінансовому ринку України. Йому належала СК "Альфа-страхування", "Паритет фінанс", "Вимпелком Глобал Сервісиз Україна". Кожного року ця група активів приносила олігарху не лише мільярдні доходи, а й тісні зв'язки в українських бізнес-колах.

Більшістю із зазначених компаній Фрідман володів через ABH UKRAINE LIMITED, яка зареєстрована на Кіпрі. Ця ж компанія фігурує і у справі "Сенс Банку", який в Україні був відомий як "Альфа-банк" вже перейшов у власність держави.

Фінансовий та автомобільний лізинг

ТОВ "Альфа-Лізинг Україна" Фрідман також володів через ABH UKRAINE LIMITED. Статутний капітал компанії становить 584 мільйони гривень, усі 100% належали російському олігарху.

У 2022 році доходи від бізнесу склали понад 766 мільйонів гривень, що є найвищим показником загалом у галузі.

Мінеральні води

В списку активів друга Путіна були також ПрАТ "Миргородський завод мінеральних вод" та ПрАТ "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар". Ними росіянин також володів через кіпрську компанію International Distribution Systems Limited. Миргородський завод давно звернувся до держави з проханням націоналізувати частку Фрідмана, адже працівники боялися рейдерського захоплення підприємства.

У 2022 році цей бізнес поповнив гаманець Фрідмана майже на 2 мільярди гривень. Тепер усі активи російського олігарха в Україні завдяки СБУ та рішенню суду перейшли до держави.