Зміна планів Фрідмана

Раніше російський олігарх Міхаіл Фрідман був готовий ледь не на все, аби ЄС зняв з нього санкції. Зокрема, йшлося і про продаж частки у російському "Альфа-банку", який залишився працювати у Росії та тісно співпрацює з Кремлем.

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Коли ж олігарх повернувся у Росію, то дещо переглянув свою позицію. Тепер він не просто заявляє, що ABH Holdings S.A може відмовитися від рішення продати "Альфа-банк", а й звинувачує у цьому Європу.

Десять місяців тому ми почали процес виходу з російських активів, але досі не отримали дозволів від європейських регуляторів. Коли і якщо ми їх отримаємо, ми ще раз зважимо всі "за" і "проти",

– сказав Фрідман.

Раніше Фрідман та Авен робили заяви про продаж активів у Росії, аби уникнути націоналізації своїх бізнесів, у тому числі й "Альфа-банку", в Україні. Втілити свій план росіянам не вдалося, тому вони гарячково шукають винуватих та продумують план наступних дій.

Фрідману та Авену належать 45% у російському "Альфа-банку". Цим активом вони володіють через компанію ABH Holdings, яка зареєстрована у Люксембургу.

Нагадаємо, Кремль заборонив західному бізнесу виводити гроші у доларах та євро, аби ще більше ускладнити його втечу з російського ринку.