Нові обмеження для західного бізнесу

Росіяни вигадали новий спосіб знецінити активи західних компаній, які хочуть піти з їхнього ринку. Окрім того, цей крок є спробою посилити рубль, який впродовж тривалого часу демонструє падіння.

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Тепер бізнес, який продає свої активи в Росії, не має права виводити гроші у доларах або євро. Путін вже навіть підписав указ, який змушує 43 компанії продавати частину валюти у Росії.

Відтак, компанії, які продають активи на території агресора, повинні прийняти ціну у рублях. Якщо ж продавці наполягатимуть на отриманні грошей у західних валютах, то можуть стикнутися із затримками, а то й взагалі втратити частину прибутку.

Цього року рубль знецінився більш ніж на 20% по відношенню до долара, перевищивши позначку в 100 рублів за долар у серпні. Це стало "психологічним порогом" для Путіна, що змусило владу вжити "паліативних заходів". Але це все одно, що накласти пластир на гангрену,

– розповідають російські банкіри.

Речник Кремля Дмітрій Пєсков відверто заявив, що Росія буде робити все, щоб втримати рубль, і особливо це стосується заходів, які запроваджуються проти західного бізнесу, який йде з території агресора.

Як розповідають західні банкіри, Росія ввела ліміти на виведення валюти за кордон та відслідковує рух капіталу. Поки що здійснювати валютні операції можливо, але процедура з кожним разом стає все складнішою.