Спроба узаконити крадіжку європейського бізнесу

Раніше російський диктатор Владімір Путін вирішив націоналізувати бізнес Carlsberg та Danone у Росії. Своїм спеціальним указом він передав активи західних компаній в управління Росмайна.

До речі Росія погрожує ЄС конфіскацією активів, якщо дивіденди від санкційних грошей підуть Україні

У Carlsberg повідомили, що розірвали усі зв'язки з російським бізнесом та відкликали у "Балтики" всі ліцензії. Данська пивоварня намагалася вийти з російського ринку через продаж активів, як це робили усі, але Кремль вирішив просто забрати бізнес собі.

Цікаво! У Росії Carlsberg мав 8 пивоварень, на який працювало 8400 людей. Коли Росія вкрала бізнес, компанія списала активи на 1,41 мільярда доларів.

Тепер Москва пропонує Carlsberg підписати угоду, але данці відмовляються, щоб не легітимувати крадіжку свого бізнесу.

Немає жодного способу обійти той факт, що вони вкрали наш бізнес у Росії, і ми не збираємося допомагати їм, щоб це виглядало легітимним,

– заявив Якоб Ааруп-Андерсен, генеральний директор Carlsberg.

Разом з тим, у компанії не впевнені, що відкликання ліцензій може зупинити спроби росіян виготовляти продукцію бренду, оскільки немає жодних шляхів їм у цьому завадити.

Нагадаємо, за бажання західного бізнесу вийти з Росії окупанти обвалюють ціну його активів та змушують заплатити шалений податок від вартості угоди, який спрямовують на війну проти України.