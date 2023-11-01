Попытка узаконить воровство европейского бизнеса

Ранее российский диктатор Владимир Путин решил национализировать бизнес Carlsberg и Danone в России. Своим специальным указом он передал активы западных компаний в управление Росимуществу.

Кстати Россия угрожает ЕС конфискацией активов, если дивиденды от санкционных денег пойдут Украине

В Carlsberg сообщили, что разорвали все связи с российским бизнесом и отозвали у "Балтики" все лицензии. Датская пивоварня пыталась выйти с российского рынка через продажу активов, как это делали все, но Кремль решил просто забрать бизнес себе.

Интересно! В России Carlsberg имел 8 пивоварен, на который работало 8400 человек. Когда Россия украла бизнес, компания списала активы в 1,41 миллиарда долларов.

Теперь Москва предлагает Carlsberg подписать соглашение, но датчане отказываются, чтобы не легитимировать кражу своего бизнеса.

Нет никакого способа обойти тот факт, что они украли наш бизнес в России, и мы не собираемся помогать им, чтобы это выглядело легитимным,

– заявил Якоб Ааруп-Андерсен, генеральный директор Carlsberg.

Вместе с тем, в компании не уверены, что отзыв лицензий может остановить попытки россиян производить продукцию бренда, поскольку нет возможности им в этом помешать.

Напомним, при желании западного бизнеса выйти из России оккупанты обваливают цену его активов и заставляют заплатить сумасшедший налог от стоимости соглашения, направляемого на войну против Украины.