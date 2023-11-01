Новые ограничения для западного бизнеса

Россияне придумали новый способ обесценить активы западных компаний, желающих уйти с их рынка. Кроме того, этот шаг является попыткой усилить рубль, который долгое время демонстрирует падение.

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Теперь бизнес, продающий свои активы в России, не имеет права выводить деньги в долларах или евро. Путин уже даже подписал указ, заставляющий 43 компании продавать часть валюты в России.

Следовательно, компании, продающие активы на территории агрессора, должны принять цену в рублях. Если же продавцы будут настаивать на получении денег в западных валютах, то могут столкнуться с задержками, а то вообще потерять часть прибыли.

В этом году рубль обесценился более чем на 20% по отношению к доллару, превысив отметку в 100 рублей за доллар в августе. Это стало "психологическим порогом" для Путина, что заставило власть принять "паллиативные меры". Но это все равно, что наложить пластырь на гангрену,

– рассказывают российские банкиры.

Спикер Кремля Дмитрий Песков откровенно заявил, что Россия будет делать все, чтобы удержать рубль, и особенно это касается мер, вводимых против идущего с территории агрессора западного бизнеса.

Как говорят западные банкиры, Россия ввела лимиты на вывод валюты за границу и отслеживает движение капитала. Пока осуществлять валютные операции возможно, но процедура с каждым разом становится все сложнее.