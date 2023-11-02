Изменение планов Фридмана

Ранее российский олигарх Михаил Фридман был готов чуть ли не на все, чтобы ЕС снял с него санкции. В частности, речь шла и о продаже доли в российском Альфа-банке, который остался работать в России и тесно сотрудничает с Кремлем.

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Когда олигарх вернулся в Россию, то несколько пересмотрел свою позицию. Теперь он не просто заявляет, что ABH Holdings S.A может отказаться от решения продать "Альфа-банк", но и обвиняет в этом Европу.

Десять месяцев назад мы начали выход из российских активов, но до сих пор не получили разрешений от европейских регуляторов. Когда и если мы их получим, мы еще раз взвесим все "за" и "против",

– сказал Фридман.

Ранее Фридман и Авен делали заявления о продаже активов в России во избежание национализации своих бизнесов, в том числе и "Альфа-банка", в Украине. Воплотить свой план россиянам не удалось, поэтому они лихорадочно ищут виновных и продумывают план дальнейших действий.

Фридману и Авену принадлежат 45% в российском Альфа-банке. Этим активом они владеют через компанию ABH Holdings, зарегистрированную в Люксембурге.

Напомним, Кремль запретил западному бизнесу выводить деньги в долларах и евро, чтобы еще больше усложнить его бегство с российского рынка.