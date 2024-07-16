Зять Трампа придбає частину однієї з провідних фінансових компаній Ізраїлю

Зять Трампа Джаред Кушнер планує покупку пакета акцій ізраїльської компанії. Вартість цієї угоди перевищує 100 мільйонів доларів.

Як відбуватиметься покупка

Джаред Кушнер очолює американську інвестиційну компанію Affinity Partners. Саме вона буде купувати акції ізраїльської страхової та фінансової групи Phoenix Holdings.

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Зараз активи Affinity перевищують 3 мільярди доларів.

Що відомо про цю угоду

представники Державного інвестиційного фонду Саудівської Аравії інвестували у цю компанію близько 2 мільярдів доларів.

Станом на тепер, планується покупка 4,95% акцій у Centerbridge Partners і Gallatin Point Capital. Однак, це не кінцевий формат угоди. Affinity Partners не проти придбати ще 4,95%, але, лише якщо ізраїльський регулятор буде схвалювати це рішення.

Для Affinity це друга масштабна інвестиція у ізраїльські компанії. У 2023 році ця американська інвестиційна компанія придбала 15% акцій автомобільного та кредитного підрозділу Shlomo Group. Вартість цієї угоди сягала 110 мільйонів доларів.

Станом на зараз, ця угода оцінюється у 128,5 мільйонів доларів.