Як відбуватиметься покупка
Джаред Кушнер очолює американську інвестиційну компанію Affinity Partners. Саме вона буде купувати акції ізраїльської страхової та фінансової групи Phoenix Holdings.
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Зараз активи Affinity перевищують 3 мільярди доларів.
Що відомо про цю угоду
Станом на тепер, планується покупка 4,95% акцій у Centerbridge Partners і Gallatin Point Capital. Однак, це не кінцевий формат угоди. Affinity Partners не проти придбати ще 4,95%, але, лише якщо ізраїльський регулятор буде схвалювати це рішення.
Для Affinity це друга масштабна інвестиція у ізраїльські компанії. У 2023 році ця американська інвестиційна компанія придбала 15% акцій автомобільного та кредитного підрозділу Shlomo Group. Вартість цієї угоди сягала 110 мільйонів доларів.