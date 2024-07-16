Як відбуватиметься покупка

Джаред Кушнер очолює американську інвестиційну компанію Affinity Partners. Саме вона буде купувати акції ізраїльської страхової та фінансової групи Phoenix Holdings.

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Зараз активи Affinity перевищують 3 мільярди доларів.

Цікаво, що представники Державного інвестиційного фонду Саудівської Аравії інвестували у цю компанію близько 2 мільярдів доларів.

Що відомо про цю угоду

Станом на тепер, планується покупка 4,95% акцій у Centerbridge Partners і Gallatin Point Capital. Однак, це не кінцевий формат угоди. Affinity Partners не проти придбати ще 4,95%, але, лише якщо ізраїльський регулятор буде схвалювати це рішення.

Для Affinity це друга масштабна інвестиція у ізраїльські компанії. У 2023 році ця американська інвестиційна компанія придбала 15% акцій автомобільного та кредитного підрозділу Shlomo Group. Вартість цієї угоди сягала 110 мільйонів доларів.

Зверніть увагу! Станом на зараз, ця угода оцінюється у 128,5 мільйонів доларів.