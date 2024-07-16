Как будет происходить покупка

Джаред Кушнер возглавляет американскую инвестиционную компанию Affinity Partners. Именно она будет покупать акции израильской страховой и финансовой группы Phoenix Holdings.

Читайте также Во сколько обойдется строительство обещанного Зеленским гигаватта мощностей: оценил "Ощадбанк"

Сейчас активы Affinity превышают 3 миллиарда долларов.

Интересно, что представители Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии инвестировали в эту компанию около 2 миллиардов долларов.

Что известно об этой сделке

По состоянию на теперь, планируется покупка 4,95% акций в Centerbridge Partners и Gallatin Point Capital. Однако это не конечный формат сделки. Affinity Partners не против приобрести еще 4,95%, но, только если израильский регулятор будет одобрять это решение.

Для Affinity это вторая масштабная инвестиция в израильские компании. В 2023 году эта американская инвестиционная компания приобрела 15% акций автомобильного и кредитного подразделения Shlomo Group. Стоимость этой сделки достигала 110 миллионов долларов.

Обратите внимание! По состоянию на сейчас, эта сделка оценивается в 128,5 миллиона долларов.