Во сколько обойдется строительство гигаватта Зеленского

Для построения только одного гигаватта мощностей генерации электроэнергии нужно не менее 700 миллионов долларов. Об этом заявил заместитель председателя правления "Ощадбанка" Юрий Кацион.

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Инвестпроекты по строительству одного гигаватта электроэнергетики будут стоить от 700 миллионов долларов в случае использования газопоршневых или газотурбинных технологий и до 1,5 миллиарда долларов – для, например, ветроэнергетики. Это один гигаватт. Нам надо восемь-девять построить,

– сказал заместитель председателя "Ощадбанка".

Он пояснил, что сейчас только в "Ощадбанке" рассматриваются заявки на финансирование проектов в сфере альтернативной энергетики общей мощностью более 500 мегаватт. Он отметил, что вся банковская система Украины не сможет одновременно финансировать все эти проекты в течение короткого периода времени.

Все партнеры, с которыми мы общаемся, подтверждают готовность участвовать в таких проектах,

– заверил Кацион.

По мнению банкира, чтобы восстановить энергосистему, важно привлечь поддержку международных партнеров, в частности Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка.