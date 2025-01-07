Ринок нових авто в Україні: бензинові машини втрачають позиції, гібриди та електрокари зростають

У 2024 році більшість нових легкових автомобілів в Україні все ще мали традиційні двигуни – понад 65% ринку припадало на бензинові та дизельні моделі.

Водночас спостерігалося поступове зростання популярності гібридів та електрокарів, повідомляє 24 Канал з посилання на моніторингові дані Укравтопрому.

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Тренди ринку

Найбільшу частку ринку займали авто з бензиновими двигунами, проте їхня популярність знизилася на 7% порівняно з 2023 роком і склала 40%. У той же час частка дизельних автомобілів зросла до 25,6% (з 22,8% роком раніше).

Ринок гібридів продемонстрував також позитивну динаміку – їхня частка зросла з 17,7% до 19,5%. Сегмент електромобілів збільшився на 2,5% і досяг 14,5%.

Автомобілі з газобалонним обладнанням (ГБО) залишаються найменш популярними, охопивши менше 1% ринку.

Лідери за сегментами

Бензинові авто: Mazda CX-5

Дизельні авто: Renault Duster

Гібриди: Toyota RAV-4

Електромобілі: Volkswagen ID.4

Авто з ГБО: Hyundai Tucson

Загалом, у 2024 році український автомобільний ринок продовжував демонструвати зростання інтересу до екологічно чистих транспортних засобів, що може свідчити про поступове переорієнтування споживачів на гібридні та електричні моделі.