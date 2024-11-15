Податки для ФОПів у грудні: чи чекати підприємцям змін

У грудні 2024 року ставки для кожної з груп ФОП залишаться незмінними. Відтак розмір податку залежатиме лише від того, яка група єдиного податку фізичної особи-підприємця.

Які податки платять ФОПи

В Україні фізичні особи-підприємці можуть обирати групу єдиного податку, залежно від доходу та видів діяльності, передає 24 Канал. Відтак у грудні ставки податків для ФОПів не зміняться й вони платитимуть їх відповідно до встановленої групи.

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Ставки єдиного податку для груп ФОП становлять:

Для I групи – до 10% від прожиткового мінімуму, який становить 3 023 гривень для працездатних осіб, а отже ЄП становить 302,3 гривні.

– до 10% від прожиткового мінімуму, який становить 3 023 гривень для працездатних осіб, а отже ЄП становить 302,3 гривні. Для II групи – 20% від мінімальної зарплати щомісяця. Станом на 2024 рік мінімальна зарплата становить 8 000 гривень, а отже ЄП – 1 600 гривень.

– 20% від мінімальної зарплати щомісяця. Станом на 2024 рік мінімальна зарплата становить 8 000 гривень, а отже ЄП – 1 600 гривень. Для III групи – 3% або 5% від суми доходу щоквартально.

Зверніть увагу! Мінімальний єдиний соціальний внесок, або ж ЄСВ, становить для усіх груп 22% від мінімальної заробітної плати, а це 1 760 гривень щомісяця. Водночас максимальний становить 22% від 15 мінімальних зарплат, тобто понад 26 тисяч гривень.

Скільки платитимуть військового збору ФОПи

Наразі відомо, що при кінцевому затвердженні законопроєкту, який передбачає підвищення військового збору, відбудуться такі зміни: