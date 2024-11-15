Какие налоги платят ФОПы

В Украине физические лица-предприниматели могут выбирать группу единого налога, в зависимости от дохода и видов деятельности, передает 24 Канал. Поэтому в декабре ставки налогов для ФЛП не изменятся и они будут платить их в соответствии с установленной группой.

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Ставки единого налога для групп ФЛП составляют:

Для I группы – до 10% от прожиточного минимума, который составляет 3 023 гривен для трудоспособных лиц, а значит ЕН составляет 302,3 гривны.

– до 10% от прожиточного минимума, который составляет 3 023 гривен для трудоспособных лиц, а значит ЕН составляет 302,3 гривны. Для II группы – 20% от минимальной зарплаты ежемесячно. По состоянию на 2024 год минимальная зарплата составляет 8 000 гривен, а значит ЕН – 1 600 гривен.

– 20% от минимальной зарплаты ежемесячно. По состоянию на 2024 год минимальная зарплата составляет 8 000 гривен, а значит ЕН – 1 600 гривен. Для III группы – 3% или 5% от суммы дохода ежеквартально.

Обратите внимание! Минимальный единый социальный взнос, или ЕСВ, составляет для всех групп 22% от минимальной заработной платы, а это 1 760 гривен ежемесячно. В то же время максимальный составляет 22% от 15 минимальных зарплат, то есть более 26 тысяч гривен.

Сколько будут платить военного сбора ФЛП

Известно, что при окончательном утверждении законопроекта, который предусматривает повышение военного сбора, произойдут следующие изменения: