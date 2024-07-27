Мережа успішно працює: акціонери Eva отримають дивіденди на 148,5 мільйонів гривень

Мережа засобів гігієни та косметики Eva має хороші фінансові показники. Це дозволяє компанії скерувати на виплату дивідендів сотні мільйонів гривень.

Виплата дивідендів

ТОВ "Руш", якій належить популярна мережа Eva, скерує на виплату дивідендів 148,5 мільйона гривень. Гроші будуть виплачені з чистого прибутку за перший квартал 2024 року, на дивіденди піде 30% з усієї суми.

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Відповідне рішення єдиний учасник ТОВ ухвалив 24 липня. Виплата дивідендів буде здійснена впродовж 6 місяців від прийняття рішення.

Хто володіє Eva

ТОВ "Руш" заснували у 2002 році. Станом на 30 червня 2024 року мережа магазинів Eva нараховувала 1080 точок.

Кінцевими бенефіціарами компанії виступають Руслан Шостак і Валерій Кіптик. За підсумками 2023 року чистий прибуток компанії склав 2,2 мільярда гривень. Вартість активів оцінюють у 15,03 мільярда гривень.