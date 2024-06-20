Майже півмільйона євро для малого та середнього бізнесу: хто може взяти участь у програмі

Мінекономіки завдяки партнерам вдається стимулювати українських підприємців. Відомство оголосило про чергову грантову програму для нашого бізнесу.

Нова програма для українського бізнесу

Мінекономіки повідомило про нову грантову програму для українських підприємців. Її реалізація можлива завдяки Євросоюзу та уряду Німеччини.

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В її рамках 12 малих та середніх підприємств можуть отримати до 40 тисяч євро. Загальна сума програми – 480 тисяч євро.

Витратити гроші можна на розвиток експорту, інновації та консультаційну підтримку експертів.

Для кого можуть виділити гроші

Гранти будуть надаватися тим бізнесам, які створюють продукти або послуги, орієнтовані на експорт та інновації. Зареєструватися на участь у програмі можуть малі та середні українські бізнеси, які працюють у таких секторах:

переробна промисловість (харчова, легка, машинобудування, будівництво, виготовлення меблів);

креативна індустрія;

інші галузі з експортним та інноваційним потенціалом.

Окрім грошей переможці отримають консультації від експертів та нетворкінг-сесії, які покликані усунути бар'єри, що блокують експортний та інноваційний потенціал бізнесу.

Прийом заявок триматиме до 25 червня 2024 року включно.