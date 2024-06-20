Новая программа для украинского бизнеса

Минэкономики сообщило о новой грантовой программе для украинских предпринимателей. Ее реализация возможна благодаря Евросоюзу и правительству Германии.

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В ее рамках 12 малых и средних предприятий могут получить до 40 тысяч евро. Общая сумма программы – 480 тысяч евро.

Потратить деньги можно на развитие экспорта, инновации и консультационную поддержку экспертов.

Для кого могут выделить деньги

Гранты будут предоставляться тем бизнесам, которые создают продукты или услуги, ориентированные на экспорт и инновации. Зарегистрироваться на участие в программе могут малые и средние украинские бизнесы, которые работают в таких секторах:

перерабатывающая промышленность (пищевая, легкая, машиностроение, строительство, изготовление мебели);

креативная индустрия;

другие отрасли с экспортным и инновационным потенциалом.

Кроме денег победители получат консультации от экспертов и нетворкинг-сессии, которые призваны устранить барьеры, что блокируют экспортный и инновационный потенциал бизнеса.

Прием заявок будет длиться до 25 июня 2024 года включительно.