Перша картина написана роботом була продана за 1 мільйон доларів

На аукціоні продали першу мистецьку роботу людиноподібного робота. Кінцева вартість картини перевищила 1 мільйон доларів.

Що відомо про мистецькі витвори людиноподібного робота

Перша картина людиноподібного робота – це портрет відомого англійського математика Алана Тюрінга. Автором мистецького витвору є Ai-Da, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Цікаво! Алан Тюрінг – це математик і один з перших вчених, який заговорив про використання ШІ ще у середині минулого століття.

Продаж картини відбувся на аукціоні Sotheby's у минулий четвер. Загальний розмір проданого полотна – 2,2 метра. Під час аукціону біло зроблено 27 ставок, картина пішла з молотка за 1,32 мільйона доларів.

Як вигладять картини від людиноподібного робота / Photograph: Sotheby’s/EPA