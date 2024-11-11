Перша картина написана роботом була продана за 1 мільйон доларів
На аукціоні продали першу мистецьку роботу людиноподібного робота. Кінцева вартість картини перевищила 1 мільйон доларів.
Що відомо про мистецькі витвори людиноподібного робота
Перша картина людиноподібного робота – це портрет відомого англійського математика Алана Тюрінга. Автором мистецького витвору є Ai-Da, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.
Читайте також Raiffeisen і UniCredit на черзі: ЄЦБ готує банки до можливого виходу з Росії
Цікаво! Алан Тюрінг – це математик і один з перших вчених, який заговорив про використання ШІ ще у середині минулого століття.
Продаж картини відбувся на аукціоні Sotheby's у минулий четвер. Загальний розмір проданого полотна – 2,2 метра. Під час аукціону біло зроблено 27 ставок, картина пішла з молотка за 1,32 мільйона доларів.
Як вигладять картини від людиноподібного робота / Photograph: Sotheby’s/EPA
Що відомо про робота Ai-Da?
Робот-гуманоїд Ai-Da був створений у 2018 році. Розробкою займався фахівець з сучасного мистецтва Ейданом Меллером у співпраці з Engineered Arts. Ai-Da створена у вигляді Ади Лавлейс (жінки, що вважається першим програмістом у світі).
Варто зауважити, що цей робот намалював не одну картину. Зокрема, у 2022 році Ai-Da написала портрети Пола Маккартні, Даяни Росс та Біллі Айліш.