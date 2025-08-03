Українські компанії пропонують вакансії, де зазначають віддалений формат роботи з гнучким графіком. Це стосується як IT-компаній, так і банків.

Які з українських компаній пропонують працювати дистанційно?

Як проаналізував 24 Канал, знайти вакансії з віддаленим форматом роботи можна в таких компаніях, як Prom.ua, SoftServe, "Приватбанк" та N-iX.

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SoftServe – провідна українська компанія, яка надає послуги у сфері цифрових технологій.

Серед відгуків на Glassdoor зазначається, що компанія пропонує гнучкий графік роботи та опцій віддаленої роботи. Крім того, на сайті Jooble чимало вакансій, де зазначено, що графік роботи віддалений. Наприклад, на такі посади, як Middle Data Scientist або Automation Test Engineer.

N-iX – міжнародна IT-компанія, яку було створено в Україні.

У статті DOU, яка була опублікована декілька років тому, йдеться про те, що компанія пропонує працівникам 3 формати роботи: офісні години, гібридну модель та повністю віддалено.

Також, профіль компанії на robota.ua вказує переваги, де віддалена робота та гнучкий графік як стандартні умови праці.

Серед компанії, які поза сферою IT і які надають роботу віддалено, є український маркетплейс Prom.ua.

Найбільше пропозицій працювати дистанційно саме у категорії маркетингу. Наприклад, вакансія Trade Marketing Specialist пропонувалася з перевагою щодо гнучкого формату роботу, тобто можна обирати, повідомляє DOU.

Така ж вакансія стосувалася посад Product Marketing Manager та Email Marketing Specialist.

Віддалені вакансії можна знайти навіть у банку, як-от в найбільшому за розмірами активів "Приватбанку".

На сайті банку зустрічаються вакансії, такі як оператор з телемаркетингу та оператор чату з обслуговування клієнтів, де працювати можна дистанційно.