Какие из украинских компаний предлагают работать дистанционно?

Как проанализировал 24 Канал, найти вакансии с удаленным форматом работы можно в таких компаниях, как Prom.ua, SoftServe, "Приватбанк" и N-iX.

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SoftServe – ведущая украинская компания, которая предоставляет услуги в сфере цифровых технологий.

Среди отзывов на Glassdoor отмечается, что компания предлагает гибкий график работы и опций удаленной работы. Кроме того, на сайте Jooble немало вакансий, где указано, что график работы удаленный. Например, на такие должности, как Middle Data Scientist или Automation Test Engineer.

N-iX – международная IT-компания, которая была создана в Украине.

В статье DOU, которая была опубликована несколько лет назад, говорится о том, что компания предлагает работникам 3 формата работы: офисные часы, гибридную модель и полностью удаленно.

Также, профиль компании на robota.ua указывает преимущества, где удаленная работа и гибкий график как стандартные условия труда.

Среди компании, которые вне сферы IT и которые предоставляют работу удаленно, есть украинский маркетплейс Prom.ua.

Больше всего предложений работать дистанционно именно в категории маркетинга. Например, вакансия Trade Marketing Specialist предлагалась с преимуществом по гибкому формату работу, то есть можно выбирать, сообщает DOU.

Такая же вакансия касалась должностей Product Marketing Manager и Email Marketing Specialist.

Удаленные вакансии можно найти даже в банке, например, в крупнейшем по размерам активов "Приватбанке".

На сайте банка встречаются вакансии, такие как оператор по телемаркетингу и оператор чата по обслуживанию клиентов, где работать можно дистанционно.