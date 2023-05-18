Pepsi, Phillip Morris, Auchan, Metro, Danone: кому російські гроші дорожчі за репутацію

Понад 1200 великих міжнародних бізнесів досі працюють на території Росії. Багато з них цілком успішно провадять свою діяльність і в Україні та не вбачають у цьому жодної проблеми.

Попри санкції та шалені репутаційні ризики багато міжнародних компаній залишаються на російському ринку. На думку цих бізнесів, воєнні злочини росіян та військова агресія Росії проти України не мають абсолютно ніякого значення.

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Скільки компаній працюють у Росії

За підрахунками Київської школи економіки, на даний час продовжують активну діяльність на території Росії аж 1276 компаній. Ще 508 бізнесів скоротили поточні операції та припинили інвестиції, але ще не покинули російський ринок.

Повністю згорнули діяльність у Росії 1197 компаній, і лише 233 бізнеси повністю завершили вихід з російського ринку.

Які популярні бренди залишилися на російському ринку

Цікаво, що за рівнем доходів на перших місцях серед "зрадників" розташувалися переважно ті компанії, які доволі добре себе почувають в Україні. насамперед йдеться про Phillip Morris, Pepsi, Auchan, Metro, Danone, Mars.

Деяким компаніям гроші росіян важливіші за репутацію / Інфографіка 24 каналу

Українцям варто ретельно обирати бренд при купівлі певної продукції, аби не поповнювати скарбничку компаній, які платять податки в Росії, а отже, спонсорують вбивства українців.

Чи ефективно працюють санкції

Згідно з висновками KSE, економіка окупантів скоротилася, ключові галузі промисловості та інновацій підірвані, багато банків та компаній відрізані від міжнародних систем. Разом з тим у деяких сферах реальна ситуація дещо інша: вплив санкцій не такий значний, а рівень імпорту майже повернувся до довоєнного показника.

Очікуваного спаду економіки росіянам вдалося уникнути завдяки зростанню цін на енергоресурси, торгівлю якими вони продовжують провадити. Зокрема, експорт нафти від санкцій майже не постраждав.

Окрім того, Росії вдається обходити санкції цивілізованого світу завдяки третім країнам та отримувати всі необхідні товари. Механізму протидії такому підходу Захід наразі не передбачив.