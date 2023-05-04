Якнайдалі від диких країв: KFC, Mercedes-Benz та десятки брендів-гігантів пішли з Росії

Ізоляція Росії від фінансової, бізнес та інших спільнот продовжується. Працювати на ринку окупантів зголошуються лише поодинокі компанії, інші ж намагаються якомога швидше згорнути свою діяльність та продати майно.

Впродовж останнього місяця понад 20 великих міжнародних компаній вирішили повністю припинити свою діяльність на території Росії. У списку є багато відомих брендів, відхід яких стане для Росії дуже потужним як економічним, так і репутаційним ударом.

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Які компанії покинули Росію впродовж місяця

За останній місяць виходом з ринку окупантів відзначилися понад 20 великих міжнародних компаній. Серед них – Mercedes-Benz, який створює автомобілі класу люкс, KFC, гігант розробки ігор Electronic Arts та інші.

Втім, за оцінкою KSE Institute, лише частина компаній повністю згорнула свою діяльність у Росії. Деякі компанії як ні в чому не бувало продовжують працювати на російському ринку, ще дехто завмер в очікуванні, аби самому не наразитися на санкції.

Лише 18,2% іноземних компаній, які мали відкриті локальні компанії й отримували прибуток в Росії, повністю згорнули діяльність та остаточно покинули російський ринок, тоді як 27,4% вичікують і 23,7% компаній з іноземними інвестиціями продовжують працювати на ринку агресора без обмежень. Ще 30,7% оголосили про плани згорнути діяльність і вийти з Росії найближчим часом,

– йдеться у дослідженні.

Також KSE Institute показав наступні дані:

233 компанії повністю припинили діяльність у Росії;

1203 бізнеси згорнули діяльність та повідомили про бажання поїхати з Росії;

1240 компаній продовжують працювати у Росії і не збираються покидати цей ринок;

509 компаній припинили інвестиції у Росію, але не припинили діяльність і продовжують вичікувати.

Ті компанії, які покинули Росію, генерували прибуток у 55,4 мільярда доларів та забезпечували майже 400 тисяч робочих місць.