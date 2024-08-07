Яка зарплата буде у фахівців із супроводу ветеранів

Уряд прийняв постанову про затвердження діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Був визначений і розмір заробітної плати таких спеціалістів.

Хто може стати таким фахівцем

Такими спеціалістами можуть стати громадяни України, які мають вищу освіту (тобто не нижче ніж бакалавр). При цьому, їхня спеціальність має належати до визначеного переліку.

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Йдеться про такі галузі:

освіта;

публічне управління та адміністрування;

соціальна робота;

соціальна наука;

охорона здоров'я.

Крім основної зарплати, фахівці отримуватимуть надбавки за особливий характер роботи у розмірі 50% посадового окладу. Розмір надбавки залежатиме від навантаження, якості наданих послуг та відсутності скарг і встановлюватиметься керівником установи,

– йдеться у повідомленні Кабміну.

Чим займатимуться такі фахівці

Перші спеціалісти такого роду почнуть працювати уже восени Основні обов'язки цих фахівців:

супровід ветеранів;

допомога ветеранам в отриманні певного статусу;

допомога ветеранам в отриманні певних послуг (наприклад, реабілітації, працевлаштуванні).

З ким працюватимуть вказані спеціалісти: