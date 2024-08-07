Нові правила

Уряд постановив, що компанії-нерезиденти зможуть отримувати дозволи на будівельну діяльність за спрощеною процедурою. Йдеться про об'єкти із середніми (СС2) та значними (СС3) класами наслідків.

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Уряд вже вніс відповідні зміни до постанови № 314 від 13 березня 2022 року.

Ухвалення цього акта дозволить удосконалити нормативно-правове регулювання діяльності іноземних компаній в Україні. Зокрема, дасть змогу представництвам польських компаній в Україні здійснювати роботи з облаштування пунктів пропуску на українсько-польському кордоні,

– пояснили в уряді.

Як відбувається отримання ліцензії

Для того, щоб отримати право на будівельну діяльність, компанії-нерезиденту потрібно подати декларацію про провадження господарської діяльності. Ця процедура безплатна не потребує отримання ліцензії на будівництво об’єктів.

Отримувати дозволи можуть іноземні компанії та організації, які діють на території України через відокремлені підрозділи та постійні представництва.