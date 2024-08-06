Кому скасували відключення

Денис Шмигаль зауважив, що Росія продовжуватиме обстріли енергосистеми України, тому вцілілі станції та підстанції знаходяться під загрозою.

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Також він подякував енергетикам за активну підготовку до зими та наголосив, що попри складну ситуацію, в Україні не діють відключення світла.

Щоб підтримувати підготовку до зими на стабільному рівні та створення децентралізованої генерації, були запроваджені такі програми:

кредити бізнесу і громадянам на створення альтернативної енергетики;

безмитне ввезення енергообладнання;

спрощення бюрократичних процедур для запуску генераційних установок.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Сьогодні ухвалюємо постанову, за якою для споживачів, що використовують не менше 80% електроенергії власного виробництва, не діятимуть графіки вимкнень. Таким чином держава стимулює енергетичну автономію бізнесу. Це важливий елемент нашої енергетичної стійкості.

Нагадаємо! З початку 2024 року Росія здійснила 8 масованих атак на об'єкти енергетичної інфраструктури України. Через це було втрачено 9 гігаватів виробничої потужності електростанцій.