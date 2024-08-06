Кому отменили отключение
Денис Шмыгаль отметил, что Россия будет продолжать обстрелы энергосистемы Украины, поэтому уцелевшие станции и подстанции находятся под угрозой.
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Также он поблагодарил энергетиков за активную подготовку к зиме и отметил, что несмотря на сложную ситуацию, в Украине не действуют отключения света.
Чтобы поддерживать подготовку к зиме на стабильном уровне и создание децентрализованной генерации, были введены следующие программы:
- кредиты бизнесу и гражданам на создание альтернативной энергетики;
- беспошлинный ввоз энергооборудования;
- упрощение бюрократических процедур для запуска генерационных установок.
Сегодня принимаем постановление, по которому для потребителей, использующих не менее 80% электроэнергии собственного производства, не будут действовать графики отключений. Таким образом государство стимулирует энергетическую автономию бизнеса. Это важный элемент нашей энергетической устойчивости.