Новые правила

Правительство постановило, что компании-нерезиденты смогут получать разрешения на строительную деятельность по упрощенной процедуре. Речь идет об объектах со средними (СС2) и значительными (СС3) классами последствий.

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Правительство уже внесло соответствующие изменения в постановление № 314 от 13 марта 2022 года.

Принятие этого акта позволит усовершенствовать нормативно-правовое регулирование деятельности иностранных компаний в Украине. В частности, позволит представительствам польских компаний в Украине осуществлять работы по обустройству пунктов пропуска на украинско-польской границе,

– объяснили в правительстве.

Как происходит получение лицензии

Для того чтобы получить право на строительную деятельность, компании-нерезиденту нужно подать декларацию об осуществлении хозяйственной деятельности. Эта процедура бесплатная и не требует получения лицензии на строительство объектов.

Получать разрешения могут иностранные компании и организации, которые действуют на территории Украины через обособленные подразделения и постоянные представительства.