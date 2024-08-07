Кто может стать таким специалистом

Такими специалистами могут стать граждане Украины, которые имеют высшее образование (то есть не ниже чем бакалавр). При этом, их специальность должна принадлежать к определенному перечню.

Читайте также Все ради инвестиций: иностранный бизнес может строить в Украине по упрощенной процедуре

Речь идет о таких отраслях:

образование;

публичное управление и администрирование;

социальная работа;

социальная наука;

здравоохранение.

Кроме основной зарплаты, специалисты будут получать надбавки за особый характер работы в размере 50% должностного оклада. Размер надбавки будет зависеть от нагрузки, качества предоставляемых услуг и отсутствия жалоб и будет устанавливаться руководителем учреждения,

– говорится в сообщении Кабмина.

Чем будут заниматься такие специалисты

Первые специалисты такого рода начнут работать уже осенью. Основные обязанности этих работников:

сопровождение ветеранов;

помощь ветеранам в получении определенного статуса;

помощь ветеранам в получении определенных услуг (например, реабилитации, трудоустройстве).

С кем будут работать указанные специалисты: