Кто может стать таким специалистом

Такими специалистами могут стать граждане Украины, которые имеют высшее образование (то есть не ниже чем бакалавр). При этом, их специальность должна принадлежать к определенному перечню.

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Речь идет о таких отраслях:

  • образование;
  • публичное управление и администрирование;
  • социальная работа;
  • социальная наука;
  • здравоохранение.

Кроме основной зарплаты, специалисты будут получать надбавки за особый характер работы в размере 50% должностного оклада. Размер надбавки будет зависеть от нагрузки, качества предоставляемых услуг и отсутствия жалоб и будет устанавливаться руководителем учреждения,
– говорится в сообщении Кабмина.

Чем будут заниматься такие специалисты

Первые специалисты такого рода начнут работать уже осенью. Основные обязанности этих работников:

  • сопровождение ветеранов;
  • помощь ветеранам в получении определенного статуса;
  • помощь ветеранам в получении определенных услуг (например, реабилитации, трудоустройстве).

С кем будут работать указанные специалисты:

  • пострадавшими участниками Революции Достоинства;
  • лицами с особыми заслугами перед Родиной;
  • демобилизованными гражданами;
  • членами семей указанных лиц.