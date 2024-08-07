Кто может стать таким специалистом
Такими специалистами могут стать граждане Украины, которые имеют высшее образование (то есть не ниже чем бакалавр). При этом, их специальность должна принадлежать к определенному перечню.
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Речь идет о таких отраслях:
- образование;
- публичное управление и администрирование;
- социальная работа;
- социальная наука;
- здравоохранение.
Кроме основной зарплаты, специалисты будут получать надбавки за особый характер работы в размере 50% должностного оклада. Размер надбавки будет зависеть от нагрузки, качества предоставляемых услуг и отсутствия жалоб и будет устанавливаться руководителем учреждения,
– говорится в сообщении Кабмина.
Чем будут заниматься такие специалисты
Первые специалисты такого рода начнут работать уже осенью. Основные обязанности этих работников:
- сопровождение ветеранов;
- помощь ветеранам в получении определенного статуса;
- помощь ветеранам в получении определенных услуг (например, реабилитации, трудоустройстве).
С кем будут работать указанные специалисты:
- пострадавшими участниками Революции Достоинства;
- лицами с особыми заслугами перед Родиной;
- демобилизованными гражданами;
- членами семей указанных лиц.