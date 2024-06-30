"Лише стратегічні": Коваль пояснив, що залишиться у власності України після приватизації

Фонд держмайна продовжує продавати неліквідні об'єкти. Приватизація дозволяє залучати у бюджет сотні мільйонів гривень.

Що залишиться власністю держави

Як повідомив очільник Фонду держмайна Віталій Коваль, приватизація через відкриті аукціони триває успішно. Окрім того, великий ріст цін завдяки змагальному ефекту дозволяє залучити в бюджет більше коштів.

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Наша команда вважає, що в державній власності мають залишатися лише стратегічні об'єкти, а готельний бізнес не є таким. Проте ці локації заслуговують на нове життя,

– наголосив очільник ФДМУ.

Такою була його відповідь на запитання щодо продажу готелю "Україна" в рамках великої приватизації.

Новий шлях розвитку

Також Коваль впевнений, що в оренди державних активів є значний потенціал. Їх загальна площа складає 8,1 мільйона квадратних метрів.

Бізнес активно виявляє інтерес до такої опції, адже не у всіх зараз є можливість придбати об'єкт. Станом на зараз укладено понад 14 тисяч орендних контрактів.