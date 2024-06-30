Что останется собственностью государства

Как сообщил глава Фонда госимущества Виталий Коваль, приватизация через открытые аукционы продолжается успешно. Кроме того, большой рост цен благодаря соревновательному эффекту позволяет привлечь в бюджет больше средств.

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Наша команда считает, что в государственной собственности должны оставаться только стратегические объекты, а гостиничный бизнес не является таковым. Однако эти локации заслуживают новой жизни,

– отметил глава ФГИУ.

Таким был его ответ на вопрос о продаже гостиницы "Украина" в рамках большой приватизации.

Новый путь развития

Также Коваль уверен, что в аренде государственных активов есть значительный потенциал. Их общая площадь составляет 8,1 миллиона квадратных метров.

Бизнес активно проявляет интерес к такой опции, ведь не у всех сейчас есть возможность приобрести объект. По состоянию на сейчас заключено более 14 тысяч арендных контрактов.