Що залишиться власністю держави

Як повідомив очільник Фонду держмайна Віталій Коваль, приватизація через відкриті аукціони триває успішно. Окрім того, великий ріст цін завдяки змагальному ефекту дозволяє залучити в бюджет більше коштів.

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Наша команда вважає, що в державній власності мають залишатися лише стратегічні об'єкти, а готельний бізнес не є таким. Проте ці локації заслуговують на нове життя,

– наголосив очільник ФДМУ.

Такою була його відповідь на запитання щодо продажу готелю "Україна" в рамках великої приватизації.

Новий шлях розвитку

Також Коваль впевнений, що в оренди державних активів є значний потенціал. Їх загальна площа складає 8,1 мільйона квадратних метрів.

Бізнес активно виявляє інтерес до такої опції, адже не у всіх зараз є можливість придбати об'єкт. Станом на зараз укладено понад 14 тисяч орендних контрактів.