"Найбрудніші" підприємства України: Міндовкілля показало рейтинг бізнесів за шкідливими викидами
Джерело:Міндовкілля
Міністерство захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України показало звіт забруднювачів за 2023 рік. Більш ніж половина у 20 найвищих позиціях рейтингу – теплові електростанції.
Найбільші забруднювачі довкілля
Міндовкілля у своєму звіті навело перелік 20 найбільших підприємств, які забруднюють довкілля. Лідером стала Запоріжсталь – 6,39 мільйона тонн викидів на рік.
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Також у трійку найбільших забруднювачів увійшли Камет-Сталь та АрселорМіттал з Кривого Рогу.
Найбільша частка у рейтингу у ТЕС
Цікаво, що 10 з 20 позицій в рейтингу займають теплоелектростанції. Зокрема, йдеться про:
- Бурштинську;
- Криворізьку;
- Ладижинську;
- Трипільську;
- Курахівську;
- Придніпровську;
- Зміївську;
- Київські ТЕЦ.
Забруднювачем називають будь-який природний або антропогенний агент, який через роботу підприємств потрапив у довкілля у кількостях, які перевищують фонові значення.