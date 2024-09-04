"Найбрудніші" підприємства України: Міндовкілля показало рейтинг бізнесів за шкідливими викидами

Міністерство захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України показало звіт забруднювачів за 2023 рік. Більш ніж половина у 20 найвищих позиціях рейтингу – теплові електростанції.

Найбільші забруднювачі довкілля

Міндовкілля у своєму звіті навело перелік 20 найбільших підприємств, які забруднюють довкілля. Лідером стала Запоріжсталь – 6,39 мільйона тонн викидів на рік.

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Також у трійку найбільших забруднювачів увійшли Камет-Сталь та АрселорМіттал з Кривого Рогу.

Найбільша частка у рейтингу у ТЕС

Цікаво, що 10 з 20 позицій в рейтингу займають теплоелектростанції. Зокрема, йдеться про:

Бурштинську;

Криворізьку;

Ладижинську;

Трипільську;

Курахівську;

Придніпровську;

Зміївську;

Київські ТЕЦ.

Забруднювачем називають будь-який природний або антропогенний агент, який через роботу підприємств потрапив у довкілля у кількостях, які перевищують фонові значення.