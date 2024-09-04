"Найбрудніші" підприємства України: Міндовкілля показало рейтинг бізнесів за шкідливими викидами

4 вересня 2024, 11:45
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Автор: Ярослав Сиваківський

Джерело:

Міндовкілля

Міністерство захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України показало звіт забруднювачів за 2023 рік. Більш ніж половина у 20 найвищих позиціях рейтингу – теплові електростанції.

Найбільші забруднювачі довкілля

Міндовкілля у своєму звіті навело перелік 20 найбільших підприємств, які забруднюють довкілля. Лідером стала Запоріжсталь – 6,39 мільйона тонн викидів на рік. 

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Також у трійку найбільших забруднювачів увійшли Камет-Сталь та АрселорМіттал з Кривого Рогу. 

Найбільша частка у рейтингу у ТЕС 

Цікаво, що 10 з 20 позицій в рейтингу займають теплоелектростанції. Зокрема, йдеться про: 

  • Бурштинську;
  • Криворізьку;
  • Ладижинську;
  • Трипільську;
  • Курахівську;
  • Придніпровську;
  • Зміївську;
  • Київські ТЕЦ. 

Забруднювачем називають будь-який природний або антропогенний агент, який через роботу підприємств потрапив у довкілля у кількостях, які перевищують фонові значення. 