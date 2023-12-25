Новий ЄСВ і перевірки: якими будуть податки для ФОПів з 1 січня

З настанням Нового року у дію вступають кілька законодавчих змін. Що про них потрібно знати підприємцям – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Новий розмір ЄСВ

Єдиний соціальний внесок прив'язаний до мінімальної зарплати та дорівнює 22% від цього показника. Вже 1 січня мінімальна зарплата зросте до 7 100 гривень, тому ЄСВ збільшиться до 1 562 гривень на місяць.

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1 квітня мінімальна зарплата зросте до 8 000, тоді ЄСВ становитиме 1 760 гривень.

Єдиний податок

На час воєнного стану та 12 місяців після його закінчення сплата ЄСВ є добровільною. Якщо підприємець не платить ЄСВ, йому просто не нараховується страховий стаж на період несплати.

На відміну від ЄСВ, розмір Єдиного податку встановлюється 1 січня та залишається сталим впродовж усього року. Відтак, в січні 2024 року ФОПам варто орієнтуватися на наступні показники:

1 група – 302 гривні на місяць;

2 група – 1 420 гривень на місяць;

3 група – 5% від обороту.

Перевірки та штрафи

Правила гри у сучасному бізнес-світі стрімко змінюються. Сьогодні як ніколи важливо дбати про баланс роботи та відпочинку, щоб мати сили та натхнення підкорювати нові бізнес-вершини. І Škoda Karoq легко допоможе з цим. З понеділка по п’ятницю будь на зв’язку навіть в дорозі за допомогою бездротового підключення телефону. А у вихідні сміливо рушай з родиною на відкриття нових місць, завдяки Off-Road режиму. І це далеко не все…ФОПи 1 та 2 груп, які зареєстровані на тимчасово окупованих територіях або територіях, де ведуться бойові дії, можуть сплачувати ЄП на добровільній основі.

З 2024 року податківці повертають документальні перевірки. В першу чергу вони повинні стосуватися тих, хто працює з ПДВ на загальній системі, проте ФОПам також краще до них підготуватися.

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Також підприємцям нагадують, що з 1 жовтня в Україні повернули штрафи за невикористання РРО. Невидача чека може коштувати підприємцям дуже дорого, тому усіх просять не нехтувати цим обов'язком.