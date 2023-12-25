Новий розмір ЄСВ
Єдиний соціальний внесок прив'язаний до мінімальної зарплати та дорівнює 22% від цього показника. Вже 1 січня мінімальна зарплата зросте до 7 100 гривень, тому ЄСВ збільшиться до 1 562 гривень на місяць.
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1 квітня мінімальна зарплата зросте до 8 000, тоді ЄСВ становитиме 1 760 гривень.
Єдиний податок
На відміну від ЄСВ, розмір Єдиного податку встановлюється 1 січня та залишається сталим впродовж усього року. Відтак, в січні 2024 року ФОПам варто орієнтуватися на наступні показники:
- 1 група – 302 гривні на місяць;
- 2 група – 1 420 гривень на місяць;
- 3 група – 5% від обороту.
Перевірки та штрафи
З 2024 року податківці повертають документальні перевірки. В першу чергу вони повинні стосуватися тих, хто працює з ПДВ на загальній системі, проте ФОПам також краще до них підготуватися.
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Також підприємцям нагадують, що з 1 жовтня в Україні повернули штрафи за невикористання РРО. Невидача чека може коштувати підприємцям дуже дорого, тому усіх просять не нехтувати цим обов'язком.