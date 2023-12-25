Новый размер ЕСВ

Единый социальный взнос привязан к минимальной зарплате и равен 22% этого показателя. Уже 1 января минимальная зарплата вырастет до 7100 гривен, поэтому ЕСВ увеличится до 1562 гривен в месяц.

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1 апреля минимальная зарплата вырастет до 8 000, тогда ЕСВ составит 1 760 гривен.

Единый налог

В отличие от ЕСВ размер Единого налога устанавливается 1 января и остается постоянным на протяжении всего года. Следовательно, в январе 2024 года ФЛПам следует ориентироваться на следующие показатели:

  • 1 группа – 302 гривны в месяц;
  • 2 группа – 1 420 гривен в месяц;
  • 3 группа – 5% от оборота.

Проверки и штрафы

С 2024 года налоговики возвращают документальные проверки. В первую очередь они должны касаться тех, кто работает по НДС на общей системе, однако ФЛПам также лучше к ним подготовиться.

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Также предпринимателям напоминают, что с 1 октября в Украину вернули штрафы за неиспользование РРО. Невыдача чека может стоить предпринимателям очень дорого, поэтому всех просят не пренебрегать этой обязанностью.